Срочные вклады теряют популярность в России

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В марте текущего года средства россиян в банках снизились на 0,3%, а средства юридических лиц — на 0,6%. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического материала ЦБ «О развитии банковского сектора».

Граждане начали активно снимать деньги со срочных вкладов, снижение составило 1,1% или 231 млрд рублей. При этом на текущих счетах наоборот зафиксирован прирост на 1,2% или 138 млрд рублей.

«Средства населения снизились на 93 миллиарда рублей (-0,3%) после небольшого роста в феврале (+0,4%)», — сообщает регулятор.

В Банке России полагают, что такие тенденции вызваны тем, банки платят проценты по текущим счетам и являются более гибкими в использовании средств.

Ранее стало известно, что в марте российские банки зафиксировали наибольший с октября 2020 года отток вкладов в валюте. Со счетов был снят в общей сложности $1млрд, а прирост средств на валютных депозитах упал почти в 13 раз.