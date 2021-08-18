Росстат назвал среднемесячную зарплату в России

Размер среднемесячной начисленной заработной платы в июне 2021 года в России составил 58 782 рубля. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Всего с января 2021 года уровень средней зарплаты вырос на 18,7%, то есть на девять тысяч рублей. В январе он составлял 49 516 рублей. По сравнению с маем 2021 года уровень средней зарплаты вырос на 2611 рублей, или на 4,64%.

Ранее сообщалось, что зарплаты россиян в первом полугодии 2021 года в среднем увеличились на 4,1%, что оказалось ниже инфляционного темпа в стране. Лидером по росту зарплат стал Северо-Кавказский федеральный округ, в котором совокупный доход составил 40 432 рубля (плюс 13%). В Москве и Санкт-Петербурге эти показатели поднялись на 2% (99 908 рублей) и 7% (79 523 рубля) соответственно.

Наибольшие зарплаты в первые шесть месяцев получали работники IT-сферы, строительного сектора, а также торговли продуктами питания. Меньше всех за январь — июнь получили специалисты химической промышленности.