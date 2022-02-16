«Средняя температура по больнице»: пенсионеры о статистике по доходам

Экс-заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова заявила, что данные Минтруда о том, что совокупный доход работающих пенсионеров вместе с зарплатой составляет около 66 тысяч рублей, является «средней температурой по больнице». Она заявила NEWS.ru, что такая цифра могла получиться только из-за высоких зарплат «определённой категории граждан».

Наверное, сейчас работает много людей, которые занимают хорошие должности с высокой заработной платой в определённых сферах. Когда выводят среднюю зарплату исходя из «средней температуры по больнице», получается такая сумма. <...> За счёт заработка других пенсионеров, которые по большому счёту и не нуждаются в пенсии, — заявила Пискунова.

Она добавила, что есть учителя, которые получают в регионах по 12 тысяч рублей. Есть и нянечки, уборщицы, у которых зарплата — прожиточный минимум.

Ранее Минтруд опубликовал информацию, что пенcия работающих пенсионеров в России составляет около 14 тысяч рублей в месяц, а совокупный доход вмеcте с зарплатой – около 66 тыcяч рублей.