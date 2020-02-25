https://static.news.ru/photo/3197826c-57b9-11ea-8841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов РФ рассчитывает достичь среднего уровня ставки по ипотечному кредиту в 8% до 2024 года. Однако замглавы Минфина Алексей Моисеев допустил, что на этот показатель удастся выйти уже к концу 2020 года.

Как передаёт ТАСС, заместитель министра отметил, что принятые к настоящему моменту инфраструктурные меры позволят достичь уровня ипотечной ставки в 8% «довольно быстро». Моисеев подчеркнул, что в своих прикидках не учитывает возможность снижения Центробанком ключевой ставки.

Замминистра также высказался против введения фиксированных ставок жилищного страхования.

Страхование является дополнительной нагрузкой для граждан, которые берут ипотеку. Это очень актуальный вопрос, но страховой рынок является таким же рынком, как и любой другой, поэтому поддерживать фиксацию этой стоимости мы, конечно, не будем, — заявил Моисеев.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее называл создание единого страхового тарифа для жилья одной из возможных мер по снижению средней ипотечной ставки. Тему жилищного кредитования также поднимал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он отметил, что у государства есть «гигантский резерв», который позволит снизить ставку по ипотеке, писал NEWS.ru.