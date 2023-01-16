Средняя цена нефти Urals за месяц упала на 19%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя цена нефти марки Urals с середины декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну, сообщается на сайте Минфина России. По оценкам ведомства, это на 18,5% ниже, чем месяцем ранее, когда цена равнялась $57,49.

По расчетам Минфина, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2023 года снизится на $3,9, с $16,7 до $12,8 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла также станет меньше — c $5 до $3,8 за тонну, на темные — с $16,7 до $12,8. Пошлина на экспорт товарного бензина опустится до $3,8, прямогонного (нафта) — с $9,1 до $7. Пошлина на сжиженный газ составит $21, на чистые фракции — $18,9, на кокс — $0,8 за тонну.

16 января вице-премьер Александр Новак заявил, что в России по итогам 2022 года выросли добыча и экспорт нефти. Он отметил, что положительный результат получен, несмотря на действия недружественных стран и санкции в отношении РФ.

Ранее сообщалось, что январе скидка на нефть Urals по сравнению с маркой Brent выросла на 50%. Президент России Владимир Путин ранее поручил кабмину подготовить предложения, чтобы не допустить сложностей для бюджета из-за высокого дисконта на нефть.

Экономист Никита Масленников отметил, что добиться повышения стоимости нефти Urals можно за счет анонсированного ранее сокращения объема добычи и переговоров с партнерами.