Средний размер ипотеки в России вырос почти на 12% за год

https://static.news.ru/photo/78f736fe-43f2-11eb-aa08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя сумма выданных россиянам ипотечных кредитов в ноябре 2020 года составила 2,73 млн рублей, то есть почти на 300 тысяч рублей или на 12% больше, чем в ноябре 2019 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В столице средний размер ипотечного кредита составил почти 6 млн рублей, в Подмосковье — 4,27 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 3,53 млн рублей, в Приморье — 3,20 млн рублей, передаёт ТАСС.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, рост средней суммы кредита на жильё связан со снижением ставок и привлечением вследствие этого на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом: таким клиентам банки охотнее выдают крупные суммы.

Отмечается, что значительнее всего средняя сумма ипотечного кредита выросла в Ставропольском (на 24,9%) и Приморском (на 20,5%) краях, а также в Республике Саха (Якутия) — на 17,2%.

Как писал NEWS.ru, Банк России может принять решение об ужесточении регулирования ипотеки при продолжительном ускоренном росте цен на недвижимость или дальнейшем ухудшении стандартов кредитования. Регулятор готов с целью поддержания качества ипотечных кредитных портфелей банков рассмотреть в будущем вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотеке.