https://static.news.ru/photo/0acc070e-e192-11e9-b7a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бюро кредитных историй «Эквифакс» провело исследование и выяснило, что в России увеличился как средний срок ипотечного займа, так и ежемесячный платёж по нему.

Если в 2018 году россияне заключали договор ипотеки на 14, в среднем, лет, сейчас этот срок вырос на три года. Каждый месяц платить за жильё новоиспечённые ипотечники стали на 12% больше — в среднем по России — 28 тысяч, передаёт РИА Новости .

Средняя сумма кредита также подросла — сейчас она составляет 2,5 млн рублей, что на 10% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Как писал News.ru ранее, количество ипотечных сделок в Москве в августе 2019 года составило семь тысяч, что на 13% меньше показателя июля и на 15% меньше значения августа 2018 года. Подобное месячное снижение является рекордным за последние пять лет.