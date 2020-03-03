https://static.news.ru/photo/550971f6-5cfa-11ea-a631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средний рост взятого на жильё займа в 2019 году увеличился на 11% до 2,64 млн рублей, говорится в проведённом бюро кредитных историй «Эквифакс» исследовании.

По мнению экспертов бюро это вызвано как ростом цен на квартиры, так и снижением требований к первоначальному взносу. Так, несколько лет назад чаще всего на ипотечном рынке требовался первый взнос в размере 20% от стоимости жилья, теперь же многие банки ввели программы кредитования с первоначальным взносом 5-10%, передаёт РИА Новости.

В январе 2020 года банки выдали 80,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 192,8 миллиарда рублей, это на 14,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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