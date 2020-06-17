Средний класс в России может исчезнуть из-за налога для богатых

https://static.news.ru/photo/406bd91c-b125-11ea-83c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний класс в России рискует исчезнуть из-за введения налога 15% для богатых. Речь идёт о тех, кто зарабатывает 2-3 млн рублей в год и выше, хотя специалисты не считают указанную сумму богатством.

налог на богатых относится к решениям, разрушающим средний класс, считает экономист Максим Кривелевич.

У нас постоянно принимаются решения, разрушающие средний класс, — приводит слова специалиста URA.RU.

Подобные решения возникают потому, что средний класс ненавидят и богатые, и бедные, уверен эксперт. И особенно сильно давление ощущается сверху — со стороны политических элит, которым не нравится, что со временем представители среднего класса начинают заявлять о своих правах.

Но совсем уничтожить средний класс нельзя, так как он держится на семейных ценностях, тяжёлом труде и взаимопомощи, уточнил эксперт. Так что пока идёт планомерное «подравнивание» среднего класса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повышение налога на роскошь не планируется. Глава Минфина Антон Силуанов в интервью Познеру сказал, что имущественные налоги на богатых правительство уже подняло.