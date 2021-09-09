Средний чек россиянина вырос до максимума с начала мая

Средний чек (средняя стоимость одной покупки) россиянина достиг максимума с начала мая. С 30 августа по 5 сентября 2021 года он составил 643 рубля, что на 1,1% (семь рублей) выше прошлой недели и на 5,1% (31 рубль) выше того же периода 2020-го. Размер среднего чека растёт вторую неделю подряд, однако его колебания по-прежнему не выходят за рамки нормы. Об этом сообщает исследовательский центр «Ромир».

Средний чек остаётся выше, чем в 2020 году, при этом рост на прошлой неделе оказался меньше годового роста цен на товары повседневного спроса в июле.

Ранее сообщалось, что с 23 по 29 августа 2021 года средняя стоимость одной покупки россиянина составила 636 рублей, что на 8,9% (52 рубля) выше, чем за этот же период в 2020-м. Тогда размер среднего чека россиян немного увеличился после двухнедельного сокращения. Колебания среднего чека также не выходили за рамки нормы, но уровень среднего чека и общих расходов в целом остаётся выше, чем в прошлом году.