Средний чек по ипотеке в России обновил исторический максимум

https://static.news.ru/photo/a0863032-6273-11ea-a63a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В марте средний чек по ипотеке в России увеличился на 0,3% и составил 3,14 млн рублей, достигнув исторического максимума. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как отмечают эксперты, рынок ипотечного кредитования, переживший спад в апреле—мае 2020 года, начал восстанавливаться гораздо более быстрыми темпами, чем другие виды кредитов. Это произошло, в первую очередь, за счёт программы господдержки. В результате среднемесячные темпы роста с июня по декабрь 2020 года составили 15%. При этом рост по потребительским кредитам достиг только 11%.

По мнению экспертов, в связи с сокращением программ господдержки ипотечного кредитования средняя сумма жилищного кредита может ещё вырасти, достигнув показателя 3,3 млн рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена правительством РФ весной прошлого года. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку, и к июлю она достигла 4,25% годовых. В результате средняя ставка по ипотеке для россиян составила 7,36%.

При этом увеличились цены на недвижимость — сначала на первичном, а потом и на вторичном рынке, что, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, съело весь эффект от снижения ставки в РФ.

Ранее стало известно, что самые доступные квартиры в России обнаружили в трёх городах — Челябинске, Краснодаре и Сургуте. А вот купить квартиру в Сочи оказалось сложнее всего при среднем заработке.