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«Газпром нефть» с 1 апреля может приступить к увеличению добычи нефти на 50 тысяч баррелей в сутки. Об этом заявил глава компании Александр Дюков.

По его словам, из-за того, что соглашение ОПЕК+ прекратит свое действие в апреле, можно говорить об увеличении добычи в течение месяца на 40-45-50 тысяч баррелей в сутки. Что касается дальнейшего...