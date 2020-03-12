Среднезавышенный курс американской валюты со сроком расчётов «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) прибавил 288,35 копейки, достигнув отметки в 74,6915 рубля.
Стоимость последней сделки составляет 74,7375 рубля за доллар. Во время торгов курс колебался в пределах 73,63-75,49 рубля.
В общей сложности в ходе ЕТС было заключено 82466 сделок на сумму 385 млрд 243,477 млн рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что обвал рынка российских акций 12 марта почти повторил уровень падения, произошедшего накануне и ставшего максимальным за много лет. Индекс МосБиржи потерял 8,28% и составил 2286,40 пункта. Индекс РСТ снизился на 11,03%, достигнув отметки в 1280,58 пункта.
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