Среди россиян вырос спрос на экодекор и мебель на заказ «Авито Услуги»: спрос на экодекор вырос на 234%, а на мебель на заказ — на 38%

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В России вырос спрос на услуги по изготовлению изделий экодекора — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года он увеличился на 234%, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу «Авито Услуги». Существенно возрос интерес россиян к изготовлению мебели на заказ. Также известно, что в сентябре россияне стали на 143% чаще заказывать изготовление предметов осеннего декора.

Спрос на изготовление мебели на заказ в России вырос на 38%, а количество предложений увеличилось в полтора раза. В Москве спрос вырос на 66%, а в Санкт-Петербурге — на 31%. Чаще всего за такими услугами обращались в Волгограде — там спрос увеличился более чем в два раза (на 112%).

В период с сентября по октябрь этого года спрос на услуги по изготовлению экоизделий вырос на 234% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Самыми популярными материалами для изготовления мебели на заказ стали дерево, хлопок, сухоцветы и керамика.

Россияне также стали на 143% чаще обращаться за услугами по изготовлению осеннего декора в этом сентябре в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Известно, что среди жителей Москвы спрос на такие изделия вырос почти в шесть раз.

В столице с 1 по 6 ноября 2022 года пройдет Московская неделя моды и дизайна. В мероприятии примут участие 500 производителей мебели, отделочных и строительных материалов, а также дизайнерские бюро и девелоперы из разных регионов России. Инициатором проекта выступила общероссийская общественная организация «Союз дизайнеров России». В настоящее время оргкомитет продолжает приём заявок от российских производителей на бесплатное участие.