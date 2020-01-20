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Жители России стали чаще покупать стейки из говядины — на 77,9% за год. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Жители России стали чаще покупать стейки из говядины — на 77,9% за год. Об этом сообщила газета «Ведомости». Продажи стейков из говядины выросли на 77,9% в натуральном выражении и на...