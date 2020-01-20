Спрос на автомобили Lexus в России снизился на 8% за 2019 год. Об этом
Российские дилеры Lexus в 2019 г. реализовали 22 тыс. 395 автомобилей (минус 8%), что позволило бренду занять третье место в сегменте производителей премиальных автомобилей четвертый год подряд, — привели данные «Автостат» в агентстве.
Большим спросом пользовались кроссоверы. Чаще всего российские покупатели выбирали модели RX, NX, а тройку лидеров замкнул внедорожник Lexus LX.
Как писал NEWS.ru ранее, самым популярным из дорогих внедорожников у автовладельцев стал Toyota Land Cruiser. Чуть менее популярны были BMW X5 и Lexus LX.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен