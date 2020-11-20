Спрос на вторичное жильё в Москве в три раза превысил предложения

https://static.news.ru/photo/effcc7a2-298d-11eb-a2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос на вторичное жильё эконом- и комфорт-класса в Москве к ноябрю существенно превысил объём предложений. На одну среднестатистическую квартиру, продаваемую прежними владельцами, приходится по три претендента, заявили специалисты рынка недвижимости.

Это повлекло за собой увеличение стоимости квадратных метров на вторичном рынке, сообщает «Экономика сегодня».

При этом всё более ощутимой становится нехватка качественной и ликвидной недвижимости. В результате за последние месяцы поведение продавцов и покупателей такого жилья изменилось. Люди понимают, что когда самые выгодные варианты раскупают очень быстро, у них нет времени на раздумья и неспешный поиск альтернативы.

Дефицит квартир прогнозируется как минимум до конца 2020 года. Чтобы изменить ситуацию, в сегменте «вторички» в столице не хватает около трети новых предложений, отмечают специалисты.

Ранее NEWS.ru писал, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых спровоцировала ажиотажный спрос на новую недвижимость. Вслед за спросом потянулись вверх и цены на жильё: квадратные метры дорожают вопреки пандемии и общему падению доходов населения.