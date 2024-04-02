Аналитик рассказал, как изменится курс евро в апреле Финаналитик Разуваев: курс евро в апреле будет составлять около 99 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс евро в апреле будет сохраняться на уровне примерно 99 рублей, предположил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, в целом ситуация на валютном рынке останется прежней. Как подчеркнул эксперт, сейчас все чаще обсуждается вопрос национализации, что может спровоцировать рост спроса на валюту.

Пока будет равновесие. Должно быть решение — продавать или не продавать валютную выручку. Скорее всего, останется все как есть, поэтому ситуация с валютным курсом будет прежней. Реально пошли разговоры о национализации. Это может спровоцировать спрос на валюту. <...> Я думаю, курс евро в апреле будет плюс-минус в районе 99 рублей, — сказал Разуваев.

Он отметил, что вне зоны риска находятся компании, которые никаким образом не связаны с приватизацией. По словам Разуваева, речь идет об IT-секторе, торговых сетях, Сбере, МТС и Роснефти. Аналитик также добавил, что все меньше компаний принимают решение уйти из России.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше продавать наличные доллары и евро, чем покупать. При этом в безналичном обмене лидером по количеству операций в феврале оказалась покупка иностранной валюты. Согласно статистике, россияне отдают предпочтение американской валюте при валютообмене. Так, число соответствующих операций с долларами оказалось в три раза больше, чем с евро.