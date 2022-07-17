Спрос на услуги турагентств вырос в 1,5 раза в России

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России в 1,5 раза вырос спрос на услуги турагентств. Именно на такое количество увеличилось количество платежей, совершённых клиентами организаций, сообщают «Известия».

Клиенты турагентств отправляются отдыхать в страны, которые в прошлом году были закрыты из-за коронавируса. Тех, кто путешествует по России, привлекает кешбэк за путёвку. К тому же, сложности при путешествиях за границей, в частности, бронирование и оплата жилья, побуждают россиян доверять организацию отдыха профессионалам.

За год количество транзакций выросло на 56%, средний чек за тур увеличился на 23%. Турпоток в Турцию вырос в четыре раза, в Казахстан — вдвое. В топ-10 самых популярных стран у россиян в 2022 году вошли ОАЭ и Грузия, они вытеснили Кипр и Германию. Рост спроса на услуги турагентств объясняется ещё и тем, что из-за ограничений с Visa и MasterCard стало сложнее самостоятельно бронировать жильё за границей.

Ранее сообщалось, что туристические путёвки в Турцию подорожали в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом. Причиной стали резко подорожавшие перелёты, а также курс валют.