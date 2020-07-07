Спрос на спиртосодержащие настройки в России снова растёт

https://static.news.ru/photo/9f56f928-c0ea-11ea-9b07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи спиртосодержащих настоек снова растут в российских аптеках. Спрос в денежном выражении вырос на 38%.

Участники алкогольного рынка полагают, что к покупке «Боярышника», «Пустырника», «Валерианы» и других настоек россиян подтолкнули ограничения на продажу алкоголя во время самоизоляции в некоторых регионах РФ. Фармацевты связывают повышенный спрос на настройки с дефицитом антисептических средств и повышенной тревожностью жителей России на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает «Коммерсант».

С 1 января по 28 июня 2020 года в российских аптечных сетях резко вырос спрос на спиртосодержащие настойки. В натуральном выражении продажи этой продукции увеличились на 8%, до 57,4 млн упаковок, против падения на 4% годом ранее <...> В денежном выражении продажи спиртосодержащих настоек подскочили сразу на 38%, до 1,6 млрд руб. Годом ранее оборот сокращался на 5%, — отметили в издании, ссылаясь на исследование DSM Group.

За этот период самыми популярными настойками стали: «Пустырник», «Валериана», «Боярышник», «Прополис», «Календула», «Пион», «Перец, «Герботон», «Эхинацея», «Сабельник Эвалар».

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что наибольшей популярностью пользовались настойки «Пустырник» и «Валерьяна», продажи успокаивающих настроек выросли на 35% и 40% соответственно. Он добавил, что продажи «Боярышника» выросли на 28%, а настойки «Прополис» на 71%. При этом увеличилась и цена на спиртосодержащие настойки. Так, с начала года, «Пустырник» подорожал на 32%, «Валериана» — на 44%, а «Боярышник» — на 16%.

Ранее NEWS.ru писал, что народная артистка РФ Лариса Долина призналась, что страдает от бессонницы из-за безумного графика. Она поделилась, что заснуть ей помогают настойки «Валерианы» и «Боярышника».