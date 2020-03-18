https://static.news.ru/photo/cc4f9b48-6905-11ea-a9ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В РФ начал снижаться ажиотажный спрос на продукты питания, возникший в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщил глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. По его словам, ажиотажный спрос начал снижаться вечером 17 марта и утром 18 марта.

Население начинает более рационально относиться, — передаёт «Интерфакс» его слова.

Он отметил, что в торговых сетях нет проблем с завозом продуктов, поэтому нехватки продовольствия не наблюдается. Он подчеркнул, что крупные сети способны удовлетворить повышенный спрос покупателей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что одна из крупнейших в Великобритании сеть супермаркетов Sainsbury's вводит ограничения для посетителей на покупку наиболее востребованных товаров. Полки магазинов начали пустеть на фоне ситуации с распространением коронавируса.