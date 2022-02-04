Спрос на оборудование для майнинга в России продолжает расти

Спрос на оборудование для майнинга в России, несмотря на новость о возможном запрете обращения криптовалюты в стране, увеличился в полтора раза по сравнению с декабрём прошлого года. Об этом сообщается в результатах аналитики сервисов «Юла» и «Объявления ВКонтакте», на которые ссылается ТАСС. Аналитики полагают, что россияне рассматривают майнинг как способ увеличения заработка.

Отмечается, что в «Объявлениях ВКонтакте» и на «Юле» увеличилось число объявлений с товарами, связанными с майнингом криптовалюты: так, видеокарты стали искать чаще на 46%. Также увеличилось число поисковых запросов со словом «биткоин», а средняя цена на товары для майнинга выросла на 15% — с 35 тысяч рублей в декабре 2021 года до 40 тысяч рублей в январе 2022-го.

Как отмечает член наблюдательного совета Национальной ассоциации корпоративных директоров Николай Григорьев, россияне ищут возможности для инвестиций, чтобы сохранить деньги, поэтому майнинг становится одной из них, в том числе благодаря относительной дешевизне электроэнергии. Ситуацию не меняют даже недавние жёсткие высказывания со стороны Центробанка.

Люди смотрят, какой был биткоин год назад, какой был биткоин два года назад, и видят, что вложения в биткоин очень доходны, — отмечает он.

В свою очередь доцент РЭУ имени Плеханова Вадим Ковригин отмечает, что многие приобретают инструменты, надеясь заработать без трудозатрат, однако быстро разочаровываются в майнинге и распродают оборудование.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил приравнять майнинг криптовалют к предпринимательской деятельности. По его словам, это позволит исключить данный вид деятельности из так называемой серой зоны, обеспечит уплату соответствующих налогов и позволит снять напряжённость в вопросах незаконного использования электроэнергии.

Также глава ТПП предложил определить правовой статус производимой майнерами криптовалюты и её дальнейшего обращения. При этом он однозначно подчеркнул, что статус российского рубля как национальной валюты не может быть поставлен под сомнение. Тем не менее Катырин считает полезным изучить опыт тех стран, где криптовалюта используется при расчётах и её обмен на товары трактуется в качестве бартерной сделки.