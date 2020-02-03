В Китае произошло резкое сокращение спроса на нефть из-за распространения коронавируса, вспышка которого произошла в Ухани.
По данным Bloomberg, ежесуточное потребление уже сократилось на 20% (на 3 млн баррелей). Аналитики Citigroup считают, что цена барреля нефти Brent может упасть до $47.
3 февраля торги на китайских биржах открылись обвалом котировок. Стоимость нефти опустилась ниже $60 за баррель — до минимального значения почти за три месяца. Основной причиной аналитики называют вспышку коронавируса в Китае и связанные с этим опасения, что главный покупатель сырья в мире вдруг снизит спрос на энергоносители.
Как писал NEWS.ru, на утро 3 февраля число заболевших составило 17 205 человек. Из них умер 361 пациент. В России зафиксированы два случая коронавируса у граждан Китая.
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