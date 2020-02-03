https://static.news.ru/photo/f4c4b3bc-4676-11ea-a4f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jia Minjie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Китае произошло резкое сокращение спроса на нефть из-за распространения коронавируса, вспышка которого произошла в Ухани.

По данным Bloomberg, ежесуточное потребление уже сократилось на 20% (на 3 млн баррелей). Аналитики Citigroup считают, что цена барреля нефти Brent может упасть до $47.

3 февраля торги на китайских биржах открылись обвалом котировок. Стоимость нефти опустилась ниже $60 за баррель — до минимального значения почти за три месяца. Основной причиной аналитики называют вспышку коронавируса в Китае и связанные с этим опасения, что главный покупатель сырья в мире вдруг снизит спрос на энергоносители.

Как писал NEWS.ru, на утро 3 февраля число заболевших составило 17 205 человек. Из них умер 361 пациент. В России зафиксированы два случая коронавируса у граждан Китая.