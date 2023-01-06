Спрос на наличные в 2022 году сравнили с показателями в пандемию COVID-19 Спрос на наличные в 2022 году не побил рекорд времен пандемии коронавируса

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Объем наличных денежных средств в обращении за 11 месяцев 2022 года вырос на 11% (1,49 трлн рублей), до 15,5 трлн рублей на начало декабря, свидетельствует статистика Центробанка. Прирост наличных, который наблюдался в 2022 году, не достиг пандемийных значений 2020-го. Всплески обналичивания денежных средств после событий 24 февраля не спровоцировали рекордного изъятия денег.

На 23 декабря выпущенных наличных денег с учетом остатков в кассах кредитных организаций насчитывалось свыше 16 трлн рублей.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов в разговоре с РБК подчеркнул, что часть денег, изъятых из банков в период пандемии, «так и не вернулась в них обратно». Он отметил, что это произошло из-за того, что некоторые граждане не доверяют финансовой системе.

По мнению Беликова, стабилизации уровня наличных в обороте может способствовать спокойствие в информационном поле и возвращение уровня доверия к банковской системе со стороны граждан на привычный уровень.

Ранее финансовый аналитик Алексей Федоров рекомендовал россиянам инвестировать сбережения в японскую и европейскую валюты. По его словам, иена выглядит перспективным вложением средств по меньшей мере в первой половине 2023 года, а евро — в течение всего года.