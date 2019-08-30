https://static.news.ru/photo/3f7fad74-cb1d-11e9-b714-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чистый спрос россиян на наличную валюту вырос в июне на 41% и достиг отметки в 1,022 млрд в долларовом эквиваленте.

По данным Центробанка, в позапрошлом месяце граждане РФ стали активнее приобретать наличную иностранную валюту, в связи с чем востребованность доллара подскочила на 41%, а евро — на 33%.

При этом доля долларов в структуре совокупного спроса упала до отметки в 64%, а доля евро, наоборот, увеличилась до 34%.

В свою очередь замруководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова сообщила, что на динамику курса российской нацвалюты в следующем месяце окажут влияние пять важных событий.

Так, курс нацвалюты будет зависеть от решения ЦБ по ключевой процентной ставке, выборов в региональные органы власти, итогов заседания Центробанка Европы по вопросу о монетарной политике и процентной ставке, решения ФРС США по той же теме и ситуация с торговой войной Соединённых Штатов и Китая, передаёт Росбалт .

Ранее News.ru выяснял, нужно ли миру готовиться к новой финансовой войне из-за противостояние между США и Китаем, которое оказывает сильное давление на мировые валюты.