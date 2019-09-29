https://static.news.ru/photo/51526c3c-e24f-11e9-9857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com

Российские банки за восемь месяцев 2019 года выдали на 13,5% меньше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года.

Исследование провело БКИ «Эвифакс» и, согласно его результатам, в отличие от количества кредитов, объём ипотеки немного вырос по сравнению с 2018 годом — россияне взяли жилищных займов на 787,7 млрд рублей, что на 3,1% больше, чем в прошлом году, передаёт РИА Новости .

По мнению генерального директора Бюро кредитных историй Олега Лагуткина, этот рынок в России входит в новую стадию своего существования.

Помимо естественных процессов, таких как реализация отложенного спроса и насыщение рынка, существует вероятность того, что со вступлением с силу нововведений по расчёту показателя долговой нагрузки, доля «хороших» ипотечных заемщиков, которым банки готовы будут предоставлять крупные суммы на длительных срок, существенно снизится, — прогнозирует Лагуткин.

Как News.ru уже писал, ранее БКИ «Эквифакс» провело исследование и выяснило, что в России увеличился как средний срок ипотечного займа, так и ежемесячный платёж по нему. Если в 2018 году россияне заключали договор ипотеки в среднем на 14 лет, сейчас этот срок вырос на три года. Каждый месяц платить за жильё новоиспечённые ипотечники стали на 12% больше — 28 тысяч в среднем по России.