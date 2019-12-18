https://static.news.ru/photo/981133ec-218d-11ea-b1f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России продажи хлеба в ноябре упали на 17% по сравнению с показателями за ноябрь прошлого года. Средняя цена за батон составила 38 рублей. Этот показатель за год практически не изменился.

Как сообщил NEWS.ru оператор фискальных данных «Такском», также отмечается снижение продаж макаронных изделий и муки — на 17% и на 9% соответственно. Самый большой спад зафиксирован в столице. Так, в Москве продажи хлеба упали на 21%, макарон — на 20%, муки — на 17%.

Анализ был составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых оператором фискальных данных ООО «Такском». Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков.

Ранее NEWS.ru писал, что пекарня в британском Норидже первой в стране стала продавать хлеб из сверчков. Хлеб из ограниченной партии получил название «Хрустящий сверчок». Каждая буханка содержит 336 насекомых. Сухих сверчков перемололи и смешали с пшеничной мукой. Пекарня обещает, что покупатели будут наслаждаться невероятно вкусным хлебом.