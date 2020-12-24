Спрос на драгоценности перед Новым годом вырос в пять раз

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Спрос на ювелирные изделия класса премиум в декабре 2020-го в годовом сопоставлении вырос в пять раз. Россияне покупают золото и бриллианты, следует из результатов проведённого сетью ювелирных гипермаркетов исследования.

Кроме того, на фоне пандемии вдвое увеличилось число онлайн-покупок драгоценностей, передаёт ТАСС.

В преддверии Нового года отмечается повышенный спрос на изделия с бриллиантами от отечественных производителей и рост чека в онлайне на 30%. Также на четверть вырос чек на золото, что связывают с биржевым ростом цен на драгоценный металл. Перед праздником хорошо продаются кольца с бриллиантами, причём покупают их и мужчины, и женщины. Также на 20% вырос спрос среди мужчин на мужские цепи из драгметаллов.

Отмечается, что в 2020 году россияне стали чаще покупать обручальные и помолвочные кольца дороже ста тысяч рублей.

В 2021 году, как ожидается, онлайн-продажи драгоценностей продолжат развиваться.

Как писал NEWS.ru, в России появилась мода менять обручальные кольца.