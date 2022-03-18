Свободу рублю: что мешает российской валюте стать мировой

Антироссийские санкции заставили призадуматься многие страны: кто даст гарантию, что и они в одночасье не лишатся доступа к резервам? Вычёркивая Россию из мировой финансовой системы, Вашингтон лишь подрывает доверие к резервному статусу доллара. Этим готов воспользоваться Пекин и уже договаривается о покупке нефти за юани. Одновременно Китай и Россия расширяют практику взаимных расчётов в национальных валютах, но есть ли шансы у рубля глобально потеснить доллар? И что мешает добиться более широкого использования российской валюты в международных расчётах?

Хромой доллар

Согласно источникам The Wall Street Journal, Эр-Рияд ведёт переговоры с Пекином о продаже нефти за юани. Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия. Последняя планирует сохранить доллар основной валютой расчёта для большей части экспортируемой нефти. Однако даже частичный переход саудовцев на юань может спровоцировать к подобным шагам других крупных поставщиков нефти в Китай, таких как Россия, Ангола и Ирак, пишет WSJ.

Россия и Китай уже давно практикуют расчёты в юанях и рублях в двусторонней торговле, тем самым сокращая свою зависимость от американской валюты.

Главный вопрос лишь в том, когда именно произойдёт перезагрузка мирового экономического порядка, связанная с окончанием периода безоговорочного доминирования доллара. Де-факто этот процесс уже запущен, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Всё больше государств предпочитает прямую конвертацию, а не посредника в виде американской валюты. И речь здесь не только о торговле России и Китая.

Индия будет торговать с Россией с прямой конвертацией. Многие страны Латинской Америки будут обходить доллар и торговать напрямую за рубли или валюту этих государств. Саудовская Аравия будет продавать нефть и нефтепродукты Китаю за юани, опять-таки обходя доллар, — говорит Коган.

По словам эксперта, доля долларовых расчётов в мире будет стремительно снижаться. Как политически, так и экономически США сейчас находятся в пограничном состоянии — накачка рынка деньгами на протяжении 13 лет и безответственные политические решения сбрасывают доллар с трона, объясняет он. А вместе со снижением доли доллара в международных расчётах будут расти доли валют других стран, в том числе и рубля. Учитывая невозможность для России большинства текущих операций в долларах или евро, доля расчётов в рублях в этом году может вырасти в разы.

c40/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Рублёвая доля

В последнее время часто велись разговоры о намерении сделать рубль средством международных расчётов и чуть ли не новой резервной валютой. Ещё в 2003 году президент Владимир Путин говорил, что России нужен рубль, «свободно обращающийся на международных рынках». Для того чтобы валюта была конвертируемой, во-первых, не должно быть ограничений на валютные операции (а после введения всеобъемлющих санкций рубль перестал быть свободно конвертируемым), а во-вторых, валюта должна быть привлекательной для расчётов и сбережений.

Для сравнения: доля доллара в международных расчётах, по данным системы межбанковских переводов SWIFT, в январе 2022 года составляла почти 40%, евро — 36,5%, юаня — 3,2% (всего за каких-то полгода увеличившись на 1%). Рубль входит в первую двадцатку рейтинга, но его доля по состоянию на середину 2021 года равнялась всего 0,18%.

Если говорить о валюте в качестве резервной, то она должна отвечать ряду критериев, в числе которых её доступность и распространение, макроэкономическая стабильность, регулирование (прозрачность и предсказуемой денежно-кредитной политики), уровень развития финансовых рынков, геополитическое положение страны-эмитента.

Сделать рубль резервной валютой не так-то просто. Это не зависит от желания правительства страны или Центрального банка. Решение о включении какой-либо валюты в список резервных (то есть таких, которые используются в международных расчётах и служат средством накопления резервов для государств) принимает Международный валютный фонд (МВФ), рассказывает частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров. И в этот список попадают только наиболее стабильные валюты самых сильных экономик мира, тех стран, чья доля в мировом ВВП достаточно существенна. Так, США занимают в мировом ВВП 27%, Китай — 18%, Евросоюз — 15%, а Россия — только 2%.

И в отличие от доллара, евро и юаня, российский рубль сильно подвержен девальвации, а в стране высокая (по сравнению с развитыми государствами) инфляция. Так что о включении рубля в список резервных валют речь не идёт как минимум в среднесрочной перспективе, — рассуждает Сидоров.

Для этого инфляция в России должна на протяжении многих лет не превышать 2–3% в год, рост ВВП должен опережать общемировой хотя бы в течение десяти лет, а рубль — оставаться стабильным по отношению к доллару и евро. Но мы наблюдаем обратную картину. Темпы роста цен далеки от желаемых, а рубль продолжает слабеть. С 2010 года курс российской валюты упал к доллару в четыре раза (с 30 до 120 рублей), напоминает Сидоров.

Ещё более скептически настроен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он считает, что даже перспективы для увеличения доли рубля в международных расчётах у России отсутствуют.

С дружественными странами платежи в рублях осуществляются, но объёмы небольшие. Доллар и евро продолжают доминировать в мировой валютной системе, хотя позиции евро стали слабее, — объясняет эксперт.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рубль — региональная валюта

По данным ЦБ, в период январь — сентябрь 2021 года рубль являлся доминирующей валютой в структуре трансграничных платежей со странами ЕАЭС. Свыше 70% платежей по экспортным и импортным операциям производились именно в российской валюте, замечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. В то же время доля рубля в структуре платежей со странами дальнего зарубежья невелика, в расчётах за экспорт она составила 7,3%, в расчетах за импорт — 23,8%. При этом доля рубля в международных расчётах РФ сокращалась последние два года, уступая место евро, продолжает Джиоев.

По всей видимости, в условиях санкций и усложнения проведения операций в основных резервных валютах (в первую очередь это касается доллара и евро) в структуре трансграничных платежей РФ всё больший вес начнут иметь другие валюты. Рубль, скорее всего, будет играть большую роль в расчётах со странами — партнёрами по ЕАЭС и СНГ, в то время как с другими странами, например, с БРИКС, возможен переход на прямые расчёты в национальных валютах, — отмечает эксперт.

Чтобы говорить о возможности использования российской валюты в качестве мировой, нужно смотреть на размер и влияние экономики страны на мировое хозяйство. Как уже было сказано выше, сейчас наибольшую долю в мировом ВВП занимают США, Китай, и ЕС. Против рубля играет также сырьевая зависимость России, богатая история дефолтов и валютных кризисов, действие режима санкций, падение ликвидности финансовых рынков. Нужна макроэкономическая стабильность, умеренная инфляция, низкая волатильность процентных ставок и обменного курса, перечисляет Антонов из BitRiver.

Технически Россия могла бы перейти на цены за нефть и газ в рублях, однако это вряд ли обеспечит распространение рубля в мире. Для этого, отмечает эксперт, нужен устойчивый рост, национальные финансовые рынки, предсказуемость и растущий экспорт.