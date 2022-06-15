«Спортмастер» закроет свою сеть в Польше

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Спортмастер» закроет свою сеть Go Sport по продаже спортивных товаров в Польше. Три года назад группа заплатила за неё порядка €40 млн, сообщает «Коммерсант».

Введённые Варшавой санкции в отношении компании не позволили продать польский бизнес британской Sports Direct, которая уже получила одобрение на сделку от местного регулятора. Ограничения парализовали работу сети, эксперты считают её передачу другому топ-менеджменту маловероятной. Другие российские компании, работавшие в Польше, — Wildberries и Faberlic уже закрыли свои подразделения в стране.

Go Sport была внесена польскими властями в санкционный список 27 апреля наряду с 35 компаниями из России и Белоруссии. Все счета торговой сети были заблокированы, 25 точек продаж интернет-магазина закрылись. Главе МВД Польши Мариушу Каминскому было направлено письмо за подписью 800 человек с просьбой исключить Go Sport из санкционного списка, так как блокировка работы компании оказалась «контрпродуктивной».

Как сообщило польское издание Puls Biznesu, торговая сеть уже подала заявление о банкротстве. Польское подразделение не успело занять существенную долю в ГК «Спортмастер», эксперты считают, что его закрытие не окажет серьёзного влияния на деятельность всей группы. Более критичная ситуация у торговой сети в Азии, где находится основное производство товаров.

Привычные цепочки поставок нарушены из-за отказа крупных контейнерных компаний работать с Россией, транспортировка из Китая идёт только по железной дороге или через большое количество портов силами малых игроков, — пояснила ситуацию партнёр One Story Ольга Сумишевская.

Ранее политолог Андрей Суздальцев сообщил, что Польша может готовиться к возможной войне с Россией. По его мнению, Польша серьёзно укрепляет свои вооружённые силы.