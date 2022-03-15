Снять стресс: россияне закупились антидепрессантами

Объем продаж антидепрессантов в российских аптеках c 21 по 27 февраля вырос по сравнению с предыдущей неделей на 19% и достиг 210 млн рублей, а снотворные и седативные препаратов покупали чаще на 3% (331,5 млн рублей), следует из данных «Альфа Ресерч и Маркетинг» (AlphaRM). Эксперты компании по запросу NEWS.ru проанализировали продажи антидепрессантов и успокоительных в период, когда началась военная спецоперация на Украине.

«Альфа Ресерч и Маркетинг» создает аналитические базы данных и проводит маркетинговые исследования по всем сегментам фармрынка. Согласно полученным данным, лидирующие позиции по приросту выручки среди ТОП-10 брендов по продажам в группе «антидепрессанты и стабилизаторы настроения» заняли бренды «Симбалта» (+39% к 7-й неделе), «Ципралекс» (+37%) и «Велаксин» (+24%). Наибольшую выручку фармацевтам на этой неделе принесли «Ципралекс», «Феварин» и «Триттико».

Обычно таких скачков роста к предыдущей неделе не наблюдается. Возможно, это связано со страхом пациентов относительно ухода некоторых компаний с российского рынка и повышения цен на лекарственные препараты, — отметили в компании.

Антидепрессанты «Ципралекс», «Феварин», а также «Золофт» вошли в ТОП-3 по выручке в 2020 и 2021 году. В 2021 году продажи «Ципралекса» превысили 0,8 млрд руб, «Феварина» 0,56 млрд руб, а «Золофта» 0,36 млрд руб. Изменение выручки от продаж этих лекарств к 2020 году составило +32%, +23% и −27%, соответственно.

По данным AlphaRM, в группе «снотворные и седативные препараты» в лидерах по приросту выручки за неделю стали «Ново-пассит» (+17%), «Персен» (+14%) и «Валокордин» (+13%).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом наибольшую выручку обеспечили «Корвалол», «Ново-пассит» и «Валидол». Эти же лекарства вошли в ТОП-3 по выручке за 2020 и 2021 год. В 2021 году продажи «Корвалола» превысили 2,2 млрд руб, «Ново-пассита» 1,5 млрд руб, «Валидола» 1,2 млрд руб. Прирост выручки по каждому лекарству к 2020 году составил 4%.

Как следует из данных AlphaRM, наибольший объём продаж в группах антидепрессантов и седативных суммарно за 7-ю и 8-ю недели (14-27 февраля) пришелся на бренды «Корвалол», «Ново-пассит» и «Валидол». «Они традиционно являются лидерами», отмечают в компании.

Из перечисленных лекарств только «Корвалол» по локализации производства является отечественным препаратом, все остальные — импортные.

По мнению заместителя генерального директора компании «Альфа Ресерч и Маркетинг» Татьяны Литвиной, рост продаж антидепрессантов и успокоительных обусловлен рядом факторов.

Во-первых, обычной сезонностью употребления. Весной увеличивается число их назначений. Отмечу, что антидепрессанты продаются только по рецепту врача и эти лекарства стоят гораздо дороже, чем успокоительные. Фактор тревожности также присутствует. Люди не могут не нервничать, наблюдая за событиями, происходящими в мире. Спрос приближается к ажиотажному. Люди приобретают теперь не одну пачку лекарства на курс лечения, а сразу две, потому что не знают, будет ли завтра это лекарство в аптеке, — сказала Татьяна Литвинова NEWS.ru.

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова ранее сообщила, что российская фармацевтическая отрасль работает в обычном режиме, сформирован достаточный запас препаратов и субстанций, дефицита не ожидается.

Мы не устаем повторять, что не нужно поддаваться панике. Всего достаточно: и лекарств, и субстанций, из которых их делают. Заводы не стоят. Тотальный дефицит нам не грозит. Налажено тесное сотрудничество между представителями всей товаропроводящий цепочки, ведомствами и регуляторами. Никаких негативных изменений в ближайшее время мы не ждем, — сказала Виктория Преснякова.