Спикер Совфеда назвала условие успешного технологического развития РФ

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Обязательное условие успешного технологического развития РФ — это совместная работа предпринимателей и учёных, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По её мнению, в подобном сотрудничестве заинтересованы сами деловые круги, так как прогресс является одним из факторов роста и экономики в целом, и отдельных компаний. В основе разработки и внедрения новшеств часто стоят так называемые стартапы, отметила политик в обращении, приуроченном ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля.

Очевидно, что и бизнесу, и государству необходимо существенно увеличить вложения в науку, в разработки. Должно прийти понимание, что финансирование Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) — это инвестиции в будущее. И они окупятся сторицей, — говорится на официальном сайте Совфеда.

Она добавила, что в 2013-м власти провели в РФ реформу Российской академии наук (РАН). В последние годы специалистами был накоплен опыт, позволяющий оценивать эффективность изменений, а также понять, насколько новшества оправдали связанные с ними ожидания.

Накануне стало известно, что в Объединённом институте ядерных исследования (ОИЯИ) готовятся к работе над обнаружением новых элементов таблицы Менделеева. Об этом сообщил директор учреждения академик РАН Григорий Трубников. Учёный пояснил, что в декабре прошлого года в Дубне был начат цикл экспериментов по синтезу сверхтяжёлых элементов. Он напомнил, что именно там в последние десятилетия были открыты 10 новых элементов периодической таблицы. По словам Трубникова, цель эксперимента заключается в обнаружении элементов восьмого периода.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что новую периодическую таблицу элементов, где за основу приняты протоны в ядре, создали учёные из Киотского университета. В отличие от знаменитой таблицы Менделеева она основана не на схожести химических свойств элементов, определяемых количеством электронов на орбите ядра атома, а на поведении протонов в ядре.