Заработная плата депутата Московской городской думы составляет около 200 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
По его словам, зарплату получают 14 человек — спикер, его заместители, а также главы профильных комиссий. Парламентариям, работающим без отрыва от производства, заработная плата не выплачивается, заявил Шапошников в эфире радиостанции «
Ранее News.ru писал, что выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября текущего года. Всего в столичный парламент были избраны 45 депутатов по одномандатным округам.