https://static.news.ru/photo/7b99a1ee-deae-11e9-b913-fa163e074e61_660.jpg Алексей Шапошников Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Заработная плата депутата Московской городской думы составляет около 200 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

По его словам, зарплату получают 14 человек — спикер, его заместители, а также главы профильных комиссий. Парламентариям, работающим без отрыва от производства, заработная плата не выплачивается, заявил Шапошников в эфире радиостанции « Вести FM ».

Ранее News.ru писал, что выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября текущего года. Всего в столичный парламент были избраны 45 депутатов по одномандатным округам.