Володин назвал Путина автором «Северного потока — 2»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале раскрыл имя настоящего автора проекта «Северный поток — 2». Им оказался президент России Владимир Путин. Он отметил, что про трубопровод в СМИ пишут, как о коммерческом проекте «Газпрома». Однако про настоящего автора проекта никто не говорит, потому что он и сам этого не хочет.

Про автора никто не говорит. И он про себя точно не будет рассказывать. Автором этой инициативы — от идеи до маршрута прокладки — был президент нашей страны, — написал Володин.

Он уточнил, что Путин предложил построить дублёр «Северного потока» главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Они сразу обсудили протяжённость маршрута и все меры по экологической безопасности.

По словам Володина, объём вредных выбросов в результате поставок по «Северному потоку — 2» в 5,6 раза меньше, чем в результате прокачки через Украину. Спикер отдал должное канцлеру Германии Ангеле Меркель за то, что она смогла отстоять интересы своей страны.

Ранее сообщалось, что немецкий регулятор уже получил документы на сертификацию газопровода «Северный поток — 2». В Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA) заявили, что рассмотрение займёт до четырёх месяцев.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство «Северного потока — 2» полностью завершено. Предполагается, что поставки топлива по нему могут начаться с 1 октября. В Кремле отметили, что это будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей. В Москве также отметили, что транзит газа через Украину может быть продолжен, но это будет зависеть от многих факторов, в том числе от объёмов поставок европейским потребителям.