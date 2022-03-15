Spiegel назвал три признака заката доллара

Доллар США может потерять свои позиции глвной мировой валюты. Такое мнение высказал в колонке для журнала Spiegel экономист Хенрик Мюллер. По его словам, сомневаться в будущем американской валюты заставляют сразу три фактора.

Эксперт отметил , что инфляция доллара может серьёзно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты. Рост цен в США в настоящее время составил 8% и дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС.

Также негативно на американскую валюту могут повлиять принятые странами мира антироссийские санкции. Особенную опасность, по мнению эксперта. представляет заморозка валютных резервов страны в других центральных банках.

К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару, — написал Мюллер.

Кроме того, ситуация на Украине изменяет расклад сил на финансовом рынке и ведёт к образованию и усилению новых блоков из суверенных стран, которые имеют фрагментированные рынки взамен глобальных финансовых институтов, которые продвигают США. Такие изменения могут влиять на валютный рынок, считает Мюллер.

Ранее политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян «ПолитЭксперту» заявил, что американская валюта теряет свой статус универсальной из-за санкций против России. Из-за них сокращается участие доллара в глобальном рынке, считает он.