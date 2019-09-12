https://static.news.ru/photo/e101e926-d95c-11e9-9897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Транзит российского газа через Украину будет продолжен, так как Киеву это выгодно. Соглашение на поставку сжиженного природного газа это только доказывает, считают аналитики.

НАК «Нафтогаз» объявила о подписании соглашения с международным трейдером о покупке 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года. При этом до сих пор нет соглашения о газовом транзите через Незалежную. В контракте не указан поставщик, поскольку в случае прекращения транзита будет невозможен и реверс на Украину. По этой причине, если Киев делает ставку на прекращение газового транзита, то они могут закупить необходимые объёмы только у поставщиков СПГ, пишет « Экономика сегодня » со ссылкой на генерального директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова.

Ранее было подписано соглашение о поставках американского СПГ на украинский рынок. При этом возможности газового интерконнектора между Польшей (через которую будут идти поставки) и Украиной составляют 7–8 млрд кубов газа в год. Это свидетельствует о том, что он не сможет компенсировать выпадающие объёмы в случае прекращения транзита.

Поэтому логично предположить, что «Нафтогаз» подписал такое соглашение на поставку с американским трейдером, во-первых, для того, чтобы оказать услугу своим «партнёрам», а, во-вторых, для того, чтобы показать поиск вариантов на случай прекращения транзита, считает эксперт.

11 сентября довольно неприятное и неожиданное заявление преподнёс суд Евросоюза, инициировавший отмену решения Еврокомиссии по OPAL как нарушающее принцип энергетической солидарности. Этот трубопровод принимает газ из «Северного потока» в Германии и является ключевым звеном в сфере транспортировки российского голубого топлива. Для Москвы это означает то, что отечественный холдинг не сможет заполнить мощности газопровода более чем на 50%, что неминуемо приведёт к падению объёмов экспорта по данному направлению. Как эти события могут повлиять на планы по увеличению российского экспорта газа — в материале News.ru.