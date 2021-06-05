 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Спецпредставитель Путина рассказал, как зарабатывать 400 тысяч в месяц

15:21, 05 июня 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: РИА Новости

Развитие карьеры в ближайшем будущем гарантируют самые выгодные профессии, связанные с четырьмя областями: работой с данными, логистикой, медициной и туризмом, рассказал спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков на ПМЭФ-2021. 

Песков добавил, что десятки тысяч вакансий создано в сфере чистки данных, и в данной отрасли  сейчас «гигантский дефицит», что гарантирует трудоустройство в ближайшие 25-30 лет с доходом примерно 300-400 тысяч рублей в месяц.  

Он отметил, что скоро возникнут десятки новых специальностей в сфере IT. Например, специалисты по дата-майнингу — «добыче новых данных», дата-археологи ( люди, умеющие «раскапывать исторические массивы данных». 

Второй большой блок [профессий будущего] – это логистика. Мы с вами ленивые существа, мы хотим как: чтобы мы на кнопку нажали, и всё тут же случилось, магия, — рассказал Песков.

Политик подчёркивает, что успех зависит практически полностью от «глубокой фундаментальной подготовке», которую можно получить в «классических серьёзных» университетах. 

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео