Спецпредставитель Путина рассказал, как зарабатывать 400 тысяч в месяц

https://static.news.ru/photo/6ffd2466-c5fa-11eb-a84f-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: РИА Новости

Развитие карьеры в ближайшем будущем гарантируют самые выгодные профессии, связанные с четырьмя областями: работой с данными, логистикой, медициной и туризмом, рассказал спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков на ПМЭФ-2021.

Песков добавил, что десятки тысяч вакансий создано в сфере чистки данных, и в данной отрасли сейчас «гигантский дефицит», что гарантирует трудоустройство в ближайшие 25-30 лет с доходом примерно 300-400 тысяч рублей в месяц.

Он отметил, что скоро возникнут десятки новых специальностей в сфере IT. Например, специалисты по дата-майнингу — «добыче новых данных», дата-археологи ( люди, умеющие «раскапывать исторические массивы данных».

Второй большой блок [профессий будущего] – это логистика. Мы с вами ленивые существа, мы хотим как: чтобы мы на кнопку нажали, и всё тут же случилось, магия, — рассказал Песков.

Политик подчёркивает, что успех зависит практически полностью от «глубокой фундаментальной подготовке», которую можно получить в «классических серьёзных» университетах.