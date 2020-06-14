Специалисты снова повысили прогнозы сбора российского зерна

https://static.news.ru/photo/7a999b8e-ae22-11ea-aec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты по зерновому рынку продолжают повышать прогнозы по сбору российского зерна в 2020 году на фоне улучшения погодных условий.

Прогнозируемые показатели за июнь повысили на 2,3 млн тонн — до 128,6 млн. Данные цифры уступают лишь результатам рекордного урожая 2017 года. Кроме улучшения погодных условий в качестве ключевого фактора роста прогнозируемых цифр приводится рост площадей под яровой пшеницей.

Основной прирост ожидается именно по отношению к этой зерновой культуре. Специалисты рассчитывают, что урожай пшеницы составит до 82,7 млн тонн. Условия для формирования урожая на юге страны стабилизировали и улучшили обильные осадки. Ожидается, что площадь сева достигнет 12,4 млн га.

Также эксперты повысили прогноз урожая кукурузы — до до 14,8 млн тонн, оценка сбора ячменя снижена на 0,1 млн тонн, до 19,9 млн тонн, передаё т портал «СовЭкон».

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство сельского хозяйства США спрогнозировало, что в 2020–2021 годах Россия может собрать 77 млн тонн пшеницы и стать лидером по объёму экспортируемого злака — 35 млн тонн.