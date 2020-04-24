Специалисты Конгресса США предсказали снижение ВВП страны на 40%

Валовый внутренний продукт в США может сократиться на 39,6% во втором квартале 2020 года в пересчёте на годовую основу.
Такой прогноз даётся в докладе бюджетного управления Конгресса,
Специалисты независимого органа Конгресса предполагают, что экономическая обстановка улучшится в третьем и четвёртом кварталах. По итогам года бюджетный комитет ожидает снижения темпов роста американской экономики на 5,6%. В 2021 прогнозируется рост на 2,8%.
Как ранее писал NEWS.ru, рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз для экономики России. Новый базовый сценарий агентства предполагает сокращение ВВП в РФ на 4,8% в 2020 году.
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