Специалисты Конгресса США предсказали снижение ВВП страны на 40%

https://static.news.ru/photo/ae4c30f6-8661-11ea-bd38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валовый внутренний продукт в США может сократиться на 39,6% во втором квартале 2020 года в пересчёте на годовую основу.

Такой прогноз даётся в докладе бюджетного управления Конгресса, передаёт ТАСС. Глава управления Филип Суогел связал ожидаемое падение с мерами по противодействию распространению коронавируса.

Специалисты независимого органа Конгресса предполагают, что экономическая обстановка улучшится в третьем и четвёртом кварталах. По итогам года бюджетный комитет ожидает снижения темпов роста американской экономики на 5,6%. В 2021 прогнозируется рост на 2,8%.

Как ранее писал NEWS.ru, рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз для экономики России. Новый базовый сценарий агентства предполагает сокращение ВВП в РФ на 4,8% в 2020 году.