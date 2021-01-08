Специалист дал прогноз по стоимости доллара и евро в 2021 году

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В течение 2021 года курс евро будет колебаться в районе 82-92 рублей. Курс доллара, в свою очередь, станет составлять приблизительно 70-80 рублей. Об этом в разговоре с журналистами сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

Он отметил, что в конце прошлого года рубль постепенно укреплялся по отношению к обеим валютам. Эти изменения были связаны с позитивными новостями на внешних мировых рынках.

— По нашему прогнозу, в 2021 году торговые диапазоны, в которых будет колебаться доллар США, — 70–80 рублей, а евро — 82–92 рубля, — цитирует Тимошенко РИА Новости.