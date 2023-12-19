СПБ Биржа нашла путь разблокировки активов СПБ Биржа намерена обратиться в Минфин США для разблокировки активов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

СПБ Биржа разработала и согласовала стратегию по разблокировке активов, сообщается на сайте торговой площадки. Так, биржа намерена обратиться в OFAC (подразделение Министерства финансов США).

СПб Биржа согласовала стратегию, предложенную международными юридическими консультантами. Согласно этой стратегии, СПБ банк — расчетный депозитарий СПб Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов, — говорится в заявлении площадки.

Подразделение Минфина США ввело санкции против биржи 2 ноября 2023 года. После рестрикций иностранные контрагенты площадки приостановили сотрудничество с СПБ Биржей.

Вскоре площадка приостановила торги иностранными ценными бумагами. Причиной стало проведение комплаенс-процедур, связанное с американскими санкциями. СПБ Биржа заявляла, что торговая площадка прилагает все возможные усилия для сохранения доступа к активам с учетом временных ограничений.

Ранее СПБ Биржа начала подготовку к обмену заблокированных активов российских инвесторов в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина № 844. Документ разрешает нерезидентам выкупать у российских клиентов средства со счетов типа C.