СПБ Биржа запускает обмен замороженными активами с нерезидентами РБК: СПБ Биржа готовится к обмену замороженных активов по указу Путина

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

СПБ Биржа начала подготовку к обмену заблокированных активов российских инвесторов в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина № 844, сообщает РБК со ссылкой на клиентскую рассылку «Цифра брокера». Документ разрешает нерезидентам выкупать у российских клиентов средства со счетов типа C.

Уведомляем вас о том, что в связи с вступлением в силу указа президента Российской Федерации № 844 от 08.11.2023 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» (далее — указ) «СПБ Клирингом» принято решение о снятии с 01.12.2023 ограничений на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами, — говорится в письме.

Речь идет об указе «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», который президент России Владимир Путин подписал в ноябре. Документ позволяет запустить процесс обмена заблокированными активами между российскими инвесторами и нерезидентами стоимостью в пределах 100 тысяч рублей. Само участие в обмене носит добровольный характер для обеих сторон.

Ранее генеральный директор Евгений Сердюков заявил, что СПБ Биржа не планирует ликвидироваться или оформлять банкротство. По его словам, площадка готовит к запуску несколько новых проектов, их планируется реализовать в начале 2024 года. При этом он отметил, что приоритетной задачей биржи является вывод клиентских активов.