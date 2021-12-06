Спасти еду: как в России будут бороться с бедностью

Ежегодно в России отправляются на свалку тонны продовольствия. Для ретейлеров участвовать в фудшеринге — движении, которое помогает людям бесплатно получить еду, — слишком накладно. Утилизировать продукты в разы дешевле, чем заниматься благотворительностью. Проблема кроется в налогах, которые надо для этого платить. Не первый год в стране обсуждается вопрос об отмене НДС на товары с истекающим сроком годности. И вот теперь Минфин — главный идейный противник налоговых послаблений — кажется, готов сдаться. Появится ли в России больше бесплатных продуктов для бедных — в материале NEWS.ru.

Легче выбросить

Торговые сети и общепит регулярно выбрасывают продукты с истекшим сроком годности или сроком реализации. Казалось бы, вместо того, чтобы отправить эти продукты на свалку, их можно было бы раздать малоимущим. Проблема в том, что ретейлерам невыгодно заниматься такой благотворительностью из-за финансовых убытков.

Сегодня ретейлерам приходится платить НДС (до 20% от стоимости продукции) за товар, который они отдают на благотворительность, а не продают, говорит основатель волонтёрского движения «Фудшеринг Москва», соучредитель АНО «Фудшеринг» Анна Успенская. Цена утилизации органических отходов в несколько раз ниже, до 1% стоимости продукции. Разница огромная, отмечает она. Невероятно, но факт — до этого благотворители были вынуждены платить не только НДС, но и налог на прибыль на продукты, которые они отдавали бесплатно. Правда, не так давно его отменили.

Предложения же об отмене НДС звучали неоднократно — и со стороны производителей питания, и со стороны депутатов Госдумы, и со стороны ретейлеров. По словам Анны Успенской, активисты движения «Фудшеринг» направили несколько обращений с просьбой рассмотреть эти поправки в Министерство финансов, потому что именно Минфин выступал против, опасаясь, что из-за этого сократятся поступления в бюджет.

Кажется, что с отменой НДС на продукты в госказну будет поступать меньше денег. На самом деле из-за того, что компании вынуждены платить налог на те продукты, которые они отдают бесплатно, объём таких пожертвований в масштабах страны не так уж и велик. По сути сейчас этот налог бюджет и так не получает, ведь продукция отправляется на свалку, — рассуждает собеседница NEWS.ru.

И власти наконец услышали активистов и благотворителей. Анна Успенская связывает это с «накопительным эффектом» — слишком много было обращений и внимания к проблеме. В конце ноября стало известно, что Минфин прорабатывает предложение об освобождении от НДС на продукты с истекающим сроком годности — от суток до четырёх до его окончания — не только производителей, но и ретейлеров.

Если соответствующие поправки будут приняты, компании, которые до сих пор отдавали продукты на благотворительность исключительно на основе устных договорённостей (то есть по неофициальным схемам), смогут делать это свободно и открыто. Число желающих помочь нуждающимся вырастет, а объём продуктовых пожертвований может увеличится в разы, прогнозирует Успенская.

Сейчас действительно невыгодно направлять на благотворительность продукты с истекающим сроком хранения, поскольку за это приходится платить налог на добавленную стоимость. Конечно, легче просто выбросить! — замечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Если система налогообложения в данном плане поменяется, то это реально может помочь комплексному решению многих проблем, не причинив серьёзного ущерба бюджету, уверен он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Жизнь без мусора

Это вопрос не только поддержки бедных, но и сокращения наносимого ущерба природе. Более 20% всех твёрдых коммунальных отходов составляют как раз пищевые отходы, которые вредят экологии. На мусорных полигонах, смешиваясь с остальными видами мусора (пластиком, металлом) и медленно разлагаясь, они начинают выделять токсичные вещества, которые попадают в воздух, увеличивая тем самым парниковый эффект.

В 2019 году эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» подсчитали, что ежегодно в России на свалке оказывается около 17 млн тонн продуктов. Их хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года (больше, чем россиян, живущих за чертой бедности), и очевидно, не попади все эти тонны на полигон, окружающая среда пострадала бы меньше.

По данным ООН, ущерб от продовольственных потерь в мире составляет $750 млрд ежегодно, а в РФ, по оценкам российских экспертов — 1,6 трлн рублей. На фоне российской бедности, с которой пытаются бороться чиновники на всех уровнях власти, эти цифры выглядят удручающе. Впрочем, с развитием фудшеринга — движения по распределению продуктов питания как среди нуждающихся, так и решивших стать на пусть ответственного потребления, — эта проблема может быть частично решена.

По данным сайта foodsharing.ru , за шесть лет существования проекта удалось спасти почти 550 тонн продуктов. Однако эта цифра могла быть и выше.

В магазинах часто не хватает персонала для своевременной отбраковки товара, а ведь его ещё надо собрать, оформить, передать волонтёрам, — обращает внимание профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

По словам эксперта, волонтёрам можно было бы предложить самим проверять сроки годности и товарный вид и готовить товар для передачи его благотворительным организациям. Но здесь слишком много нерешённых проблем, замечает он. А потому, возможно, не будет лишним вернуться и к вопросу создания специализированных перерабатывающих предприятий, которые на договорных условиях помогли бы окончательно закрыть эту тему.