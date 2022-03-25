Спасите деньги в криптокассе: зайти в биткоин и остаться в плюсе

С появлением биткоина и других криптовалют задачи инвестирования, сохранения и приумножения сбережений не только получили новые возможности, но и столкнулись с дополнительными рисками. В настоящий момент эти риски возросли, однако потребность в том, чтобы защитить средства от инфляции или безопасно вывезти их из России, тоже выросла. NEWS.ru выяснил, какими инструментами криптовалютного рынка можно воспользоваться и как уберечься от потерь и мошенников.

Как безопасно купить криптовалюту

Вопрос о том, как спасти обесценивающиеся сбережения, которую неделю волнует россиян. Кто-то принял решение выехать за пределы страны со своими капиталами, однако вывозить больше $10 тысяч нельзя. И теперь многие уповают на криптовалюту, надеясь с её помощью вывезти деньги или их сохранить. Но так ли удобны инструменты крипторынка для этих целей?

Для желающих обменять рубли или доллары на криптовалюту риски скрыты повсюду, считает продакт-менеджер компании Erachain, эксперт по блокчейн-технологиям Елена Буйдалина.

Надо помнить о комиссиях за вывод криптовалют в валюту страны пребывания. Не существует доверенного списка продавцов с низкими комиссиями, за их размером надо постоянно следить и готовиться нести потери, — сказала NEWS.ru Елена.

Эксперт подробно перечислила основные опасности, которые подстерегают в операциях по обмену валюты на крипту.

Централизованная биржа — это простой и понятный способ купить крипту. Зашёл, зарегистрировался, скорее всего, прошёл KYC (know your customer — «знай своего клиента»: термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц). Это требование ввели многие юрисдикции, теперь они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию (то есть анонимности уже нет). После того как зарегистрировался, можно добавлять банковскую карту, покупать биткоин/эфир/стейблкоин/альткоин.

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Покупатель должен быть готов к рискам.

Счёт на централизованной бирже принадлежит самой бирже, а не пользователю. Поэтому если забыл пароль, то биржа сможет его тебе «напомнить», так как они владеют всеми счетами. Отсюда правило: «Не твои ключи — не твои монеты». Централизованные биржи взламывают, хотя есть спасательный круг в виде резервного фонда, чтобы покрыть на такой случай убытки клиентов. Но нужно смотреть на рейтинг и надёжность биржи. Поэтому на централизованных биржах не нужно хранить всю свою крипту, лучше использовать холодные кошельки.

Раз пользователи проходят KYC, то биржа может спокойно, по требованию государства, в юрисдикции которого находится, заблокировать счёт конкретного пользователя. Или даже всех пользователей с определённым паспортом.

Мошенники создают фишинговые сайты, полностью повторяющие по дизайну сайты надёжных бирж. Клиент будет думать, что заходит, например, на Binance, вводит пароль от счёта и теряет данные в пользу преступников. Также мошенники пишут в Telegram, якобы от службы поддержки. Есть множество Telegram-ботов, которые предлагают выводить крипту.

Поэтому важно заходить на сайты бирж не из поисковика, а сразу делать закладку в браузере официального сайта и с неё переходить. Проверять внимательно адрес сайта. Читать имя пользователя в Telegram-каналах. Не доверять тем, кто якобы случайно по ошибке отправляет сид-фразы и просит не заходить на кошелёк, — объяснила Буйдалина.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нельзя забывать и о взломах компьютеров через вирусы-трояны. «Уведут вообще всё, поэтому пароли лучше записывать на бумагу», — подчёркивает эксперт.

Как надёжно вывести криптовалюту в любой стране

Чтобы уменьшить риски, лучше использовать децентрализованные биржи, отмечает эксперт.

Они надёжнее. Однако счёт принадлежит только вам, следовательно, если пароль потерян, то, значит, его вам никто не восстановит. Доступ к крипте будет утрачен навсегда. Ими пользоваться сложнее, и нет простого захода по банковской карте. Но я бы в целях безопасности пользовалась всё-таки децентрализованными биржами, — сказала NEWS.ru Буйдалина.

Риска взлома нет, блокировки нет, есть сохранение анонимности, но остаётся риск мошенников и сложность работы. Многие жалуются на неудобство интерфейсов.

После того как выбрали, на какой площадке будете покупать крипту, надо позаботиться о том, как её потом выводить. На этот случай есть следующие рекомендации.

Тем, кто хочет обменять криптовалюту за границей, необходимо обзавестись местной банковской картой. Но это сейчас не так легко сделать, будучи иностранцем, да ещё и из России.

Если речь идёт о суммах в десять тысяч долларов и выше, то поступление на карту больших сумм вызовет много вопросов у банков. Карту могут заблокировать, — отмечает эксперт.

Есть также криптобанкоматы, но всегда нужно помнить о комиссии, она будет немаленькой. В криптобанкоматах снимать большие суммы не стоит. И более того, нужно следить, нет ли людей вокруг. Легко потом проследить за человеком и не просто отобрать деньги, но и угрозой получить пароли к криптосчетам.

Из-за рисков быть ограбленными богатые люди обналичивают деньги через личные связи. К ним приезжают с чемоданчиками денег, — говорит Буйдалина.

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Самым надёжным способом заводить и выводить средства в крипту эксперт считает схему P2P (peer to peer — это понятие обозначает способ взаимодействия компьютеров в сети, при котором все «узлы» (nodes) являются «равными» и попеременно выполняют роль клиента или сервера, в зависимости от ситуации). Именно такой метод предпочитают опытные криптовалютчики. Его операции сводятся к тому, чтобы без посредников переводить крипту и деньги друг другу. Для этого нужно зайти на специальную P2P-биржу. Они бывают частью классических бирж.

Например, мне нужно купить за рубли биткоин. Я нахожу в списке предложений по рейтингу надёжности человека, который готов продать мне его по определённому курсу. Чаще всего — выше биржевого. Я перевожу человеку на карточку рубли, а он мне на счёт отправляет крипту, — пояснила Буйдалина.

Чтобы потом вывести наличку из криптовалюты за границей, надо проделать всё то же самое. Только отправить надо крипту, а получить от другого человека евро или доллары. Однако риск обмана сохраняется, даже если рейтинг у контрагента хороший.

Обмен происходит не всегда мгновенно, если один из участников сделки не увидел заявку. Необходима банковская карта, куда можно перевести иностранную валюту. И нужно помнить, что если на постоянной основе одному человеку кто-то будет переводить большие суммы денег, то могут возникнуть подозрения у AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), — подчёркивает эксперт.

Для обналичивания криптовалют через P2P потребуется набор защитных мер.

Набор криптоджентльмена — это обязательно аппаратный (холодный) кошелёк. Его вместе с маленьким ноутбуком можно держать в банковской ячейке. Такой способ хранения криптовалют позволяет не раскрывать личность. Однако надо ещё иметь хорошую память, чтобы помнить кодовую фразу из 12 слов, — пояснила Буйдалина.

Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Кодовую фразу лучше записать на листке бумаги. Но его тоже надо хранить надёжно. Для выхода в Сеть эксперты советуют использовать браузер Tor. И пользоваться только личным электронным устройством для хранения данных либо запаролить носители, где они содержатся, — доступ к сим-карте и жёсткому диску. И лучше иметь две банковские карты на случай, если одну заблокируют.

Если кому-то всё же очень нужно поменять рубли или доллары на криптовалюту, а опыта нет, то без аппаратного кошелька лучше не пробовать. Дмитрий Царегородцев, эксперт по криптовалютам, уточняет, что хранение средств на кастодиальных кошельках, то есть криптовалютных биржах, обменных платформах и в платёжных системах, сопряжено с большим набором рисков: средства может похитить сам сервис или хакеры, они могут пострадать или быть утрачены в результате технического сбоя на серверах.

Ключевое требование для обеспечения полной безопасности вашей криптовалюты — исключительный доступ к приватному ключу вашего адреса, то есть фактически паролю. Ключ этот может быть численно-буквенной последовательностью, сид-фразой или QR-кодом, но в любом из перечисленных случаев вы рискуете, что ваш ключ физически украдут или сфотографируют. Бумажку с сид-фразой легко потерять, — напомнил Царегородцев.

По мнению эксперта, сейчас на рынке есть решения, которые совмещают в себе аппаратный кошелёк и хранят ваш приватный ключ. Таким является холодный кошелёк Tangem. Он недавно появился в продаже в России, и купить его может теперь любой человек.

При хранении средств на холодном кошельке вы не только защищены от их утраты — вместе с кошельком, какая бы сумма ни хранилась на нём, вы можете переместить средства в поездке. Вы едете в другую страну, а ваши активы едут вместе с вами на микрокомпьютере в виде обычной банковской карты, — пояснил NEWS.ru эксперт.