«Спасает активы»: эксперт объяснил решение главы ЛУКОЙЛа уйти в отставку

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил NEWS.ru, что уход в отставку главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова призван смягчить в том числе последствия ограничений на экспорт нефти и вывести из-под удара имеющиеся у компании международные проекты. По словам эксперта, сам факт ухода Алекперова с поста может оказаться малоэффективным, поскольку предприятие остаётся российским, а сам Алекперов не может позволить себе реально отойти от дел.

Думаю, что главная мысль Алекперова — вывести из-под удара именно международную часть своего бизнеса, там много проектов, например, в Ираке, Казахстане, Турции и многих других странах, — пояснил Симонов.

Он уточнил, что Алекперов остаётся основным акционером компании даже после ухода с постов и расклад сил в компании это решение не меняет. Он также не исключил, что бывший глава ЛУКОЙЛа намерен временно уйти в тень и решить вопросы функционирования компании в условиях санкций спустя некоторое время.

Ранее стало известно, что Алекперов проинформировал компанию о своём решении отказаться от полномочий члена совета директоров ЛУКОЙЛа, а также досрочно сложить полномочия президента ЛУКОЙЛа. На сайте компании страницы правления и совета директоров недоступны, в самом ЛУКОЙЛе информацию об уходе президента компании не комментируют.