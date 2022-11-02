Спасаем нашу энергетику: аналитик о зоне свободной торговли России с Ираном Аналитик Демидов: России нужно сотрудничать с Ираном для спасения энергетической отрасли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России необходимо сотрудничество с Ираном для спасения энергетической отрасли, заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Так он прокомментировал NEWS.ru желание двух стран подписать в ближайшее время соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

За время, проведенное под гнетом санкций, Иран смог локализовать практически все необходимые для промышленности производства внутри страны. Соответственно, это и станки, и оборудование энергетической направленности, и даже свой собственный софт. А Россия, в свою очередь, того же самого не сделала. И нам непросто приходится, придется закупать не только некоторые изделия военного назначения, но и в большей степени оборудование для нашей нефтегазовой и энергетической отрасли, — заявил Демидов.

Он добавил, что, к примеру, компания «Русгидро» уже начала производить подобные закупки, что, несомненно, в краткосрочной перспективе будет необходимо России.

Но в любом случае это лишь временная мера, нам необходимо локализовывать свои собственные производства, альтернатив этому нет никаких, — резюмировал Демидов.

Ранее сообщалось, что иранские страховые и перестраховочные компании создали объединение для российского рынка, который из-за санкций потерял доступ к услугам западных перестраховщиков. Они в первую очередь заинтересованы в страховании энергетических объектов, судов, грузов. Также они готовы рассмотреть страхование авиации и спутников.