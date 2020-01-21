https://static.news.ru/photo/51234f66-3cdf-11ea-98e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время отсутствует достоверная информация о большей части леса на территории России. Об этом в среду, 22 января, сообщили представители Счётной палаты.

Отмечается, что эксперты провели проверку по факту использования лесных ресурсов в период с 2016 по 2018 год. Оказалось, что покрытая лесом территория страны сократилась на 0,3%.

По состоянию на 1 января 2019 года площадь составила 768,1 млн га. Общие запасы древесины, в свою очередь, были сокращены на 232,8 млн куб. м.

Площадь земель лесного фонда изменилась, ввиду чего, отметили в СП, необходимо актуализировать лесохозяйственные регламенты.

Лесоустройство, имеющее давность более 10 лет, составляет 85%. Это свидетельствует об отсутствии достоверной информации о лесе на этой территории, — передаёт ТАСС сообщение от Счётной палаты.

Ранее NEWS.ru писал, что контрабанду пиломатериалов и леса на 50 млн рублей пресекли полицейские в Иркутской области. Задержан организатор незаконной деятельности, это директор профильной организации из города Зима.