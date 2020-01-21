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В случае принятия депутатского законопроекта, который предполагает изменения параметров оценки имущества «Почти России» (внесённого и готовящегося к внесению), возможны риски необъективного определения пакета стоимости указанной компании. Об этом во вторник, 21 января, предупредили специалисты Счётной палаты РФ.

Уточняется, что рассматриваемая правовая норма предусматривает различные подходы к оценке стоимости объектов недвижимости. Соответственно, те объекты «Почты России», что внесены в уставный капитал компании, будут оценивать по балансовой стоимости. А те, что вносятся в оплату дополнительных акций, — по кадастровой.

Поэтому если законопроект будет принят, может создаться правовая неопределённость.

Отсутствие единого подхода к оценке стоимости объектов недвижимости, внесённых и предстоящих к внесению РФ в уставный капитал АО «Почта России», влечёт риск необъективного определения его стоимости и, следовательно, размера пакета акций РФ в уставном капитале указанного общества, — цитирует «Интерфакс» отзыв СП.

Отмечается, что риски отсутствия актуальной кадастровой стоимости также не учитываются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата планирует проверять привлечение частных средств для реализации национальных проектов, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин. По его словам, российское правительство будет вести учёт поступивших внебюджетных ресурсов.