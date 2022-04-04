СП предложила отказаться строительства участка трассы до порта Восточный

Счётная палата предложила правительству отказаться от строительства второго участка трассы Владивосток — Находка — порт Восточный стоимостью 309 млрд рублей. Аудиторы предложили заменить слишком затратное строительство на реконструкцию уже имеющегося участка дороги, пишет РБК.

Вопрос возможной альтернативы до 1 июня должны рассмотреть Минтранс и Роставтодор, говорится в отчёте СП, однако, там не указано, во сколько обойдётся реконструкция, так как такую оценку может сделать только проектный институт.

Трасса Владивосток — Находка — порт Восточный протяжённостью 143 км должна стать частью транспортного коридора «Приморье-1», который связывает приморские порты с Китаем. Протяжённость всего проекта «Приморье-1» оценивается в 700 км с учётом железнодорожных путей и прохождения трассы по территории Китая. Первый участок в порт Восточный с 18-го по 40-й километр на данный момент строит «Трансстроймеханизация», которая изначально входила в «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, а с 2020 года — в ГК «Нацпроектстрой» Ротенберга и ВЭБа.

Необходимость отказаться от строительства второго участка трассы в Счётной палате поясняют сложным рельефом и высокой стоимостью строительства. Оползни на склонах участка строительства достигают 10 км в длину, он должен пройти через 112 рек, ручьёв и протоков, на что понадобится строительство мостов. Средняя цена 1 км дороги достигает 3 млрд рублей.

К тому же, строительство трассы до порта Восточный имеет значение для Приморского края, но не будет оказывать существенного влияния на транзит грузов по территории России, так как импорт товаров в Россию проходит преимущественно морским путём. Автомобильный транспорт используют только компании с небольшим грузооборотом.

Ранее сообщалось, что программа сдачи социальных и инфраструктурных объектов в 2021 году оказалась выполнена на 42. Из 291 запланированного объекта запустили в пользование 123, а 30 — ввели в частичную эксплуатацию. Но эти показатели лучше, чем, например, в 2018 году, когда план реализовали только на 38%.