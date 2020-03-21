https://static.news.ru/photo/8aaba09c-6b85-11ea-bb3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более 12 миллионов граждан России, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, живут без водопровода. Более 11 миллионов — без качественной питьевой воды, сообщила в преддверии Всемирного дня водных ресурсов Счётная палата РФ.

Уточним, в 83 субъектах (не включены Москва и Санкт-Петербург) более 11 млн человек до настоящего времени не обеспечены качественной водой, а более 12 млн — не обеспечены услугами централизованного водоснабжения, — говорится в сообщении СП.

Данные были получены по результатам контроля за реализацией федерального проекта (ФП) «Чистая вода».

В ведомстве также отметили, что проект не решает вопросов повышения качества воды несмотря на то, что такая цель стоит.

Как ранее писал NEWS.ru, одним из признаков нехватки воды в организме может стать отсутствие аппетита. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Также ранними признаками недостатка воды могут быть головная боль, усталость, головокружение, сухость во рту, жжение в желудке.