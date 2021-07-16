Создатель криптовалюты раскритиковал свой проект

Вся индустрия криптовалют давно находится под контролем богатейших людей планеты, фактически слившись с централизованной финансовой системой, которую она якобы планировала заменить. Об этом заявил создатель криптовалюты Dogecoin Джексон Палмер, пишут «Новые известия».

В своём блоге Палмер сделал несколько сенсационных заявлений, отметив, что криптовалюта, это по сути мировой обман. В частности, он написал, что криптовалюты — это гиперкапиталистическая технология, созданная для увеличения благосостояния её сторонников за счёт сочетания уклонения от уплаты налогов, ослабления регулирующего надзора и искусственно созданного дефицита.

Также, по мнению Палмера, криптовалютная индустрия создана для извлечения прибылей из наивных и финансово отчаявшихся людей.

Финансовая эксплуатация, конечно, существовала и до появления криптовалюты, но криптовалюта создана только для того, чтобы сделать спекуляцию более эффективной для тех, кто находится наверху, и более опасной для уязвимых слоёв населения, — отметил он.

Создатель Dogecoin подчеркнул, что криптовалюты — это смесь коррупции, мошенничества и неравенства с программным обеспечением для технического ограничения контроля.

В мае криптовалюту Dogecoin, названную в честь мемной собаки Доге, признали лучшей инвестицией за последние полгода. С ноября 2020-го по май 2021 года криптовалюта показала рост курса на 26 000%. Сегодня её капитализация уже превышает $25 млрд.

Как ранее сообщалось, основанная изобретателем и бизнесменом Илоном Маском компания SpaceX в 2022 году запустит к Луне спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin.