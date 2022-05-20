Создание нефтяного картеля против России сочли бесполезным Глава ФЭР Пикин: создание нефтяного картеля против России не даст результата

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создание нефтяного картеля против России не даст результата, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Он отметил, что и эмбарго со стороны Евросоюза не удалось ввести из-за экономических интересов ряда стран.

Создание картеля потребителей для того, чтобы выдавить с рынка не самого крупного поставщика, является предельно странным предложением. Зачем создавать картель, в котором будут участвовать только Европа и Япония? <...> Россия ориентирована на перевод нефтяного экспорта в другие страны мира, и если они продолжат покупать нашу нефть, то создание такого картеля не приведёт к принципиальным изменениям на рынке, — сказал Пикин.

Он добавил, что от российской нефти отказалась лишь одна японская компания, а Токио намерен отказываться от поставок из России эволюционно, переходя на других поставщиков.

Глава Минфина США Джанет Йеллен ранее заявила, что страны G7 обсуждают создание специального картеля, который будет добиваться уменьшения доходов России от продажи нефти. По её словам, картелю покупателей предстоит обеспечить установление цены на российскую нефть.

Bloomberg, ссылаясь на источник, отмечает, что до реализации данного плана по установлению ценового потолка ещё далеко. При этом предложение по ограничению цены на нефть из России будет обсуждаться в конце мая на встрече лидеров Евросоюза в Брюсселе.